Prima pagina "Napoli, idea Gabriel Jesus: Manna sogna il grande colpo", la prima del Corriere dello Sport

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Napoli, idea Gabriel Jesus: Manna sogna il grande colpo. Mastantuono fa impazzire Firenze

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre con le strategie di mercato del Napoli, che continua a lavorare sia sul fronte delle uscite sia su quello dei possibili rinforzi. In primo piano c'è il nome di Gabriel Jesus: l'attaccante brasiliano dell'Arsenal rappresenta un'idea concreta per il direttore sportivo Giovanni Manna, pronto a tentare il grande colpo qualora si sbloccassero le cessioni. Il futuro del reparto offensivo azzurro resta infatti legato alle partenze, con il club che monitora la situazione in attesa di poter affondare il colpo per un profilo di livello internazionale.

A conquistare la copertina del quotidiano sportivo c'è però anche Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi al suo arrivo a Firenze, dove è stato accolto con grande calore. Le aspettative attorno al fantasista sono altissime e l'ambiente viola sogna che possa diventare uno dei protagonisti della nuova stagione.