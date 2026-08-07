Morte Maradona, parla il massaggiatore: "Non si alzava e aveva le gambe gonfie"

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Nicolas Taffarel ha raccontato le condizioni di Maradona nelle settimane precedenti alla morte e le preoccupazioni manifestate allo staff medico.

Emergono nuovi particolari sulle condizioni di Diego Armando Maradona nelle settimane precedenti alla morte, avvenuta il 25 novembre 2020. Nell'ambito del procedimento giudiziario è stata registrata anche la testimonianza di Nicolas Taffarel, massaggiatore dell'ex fuoriclasse del Napoli. Taffarel ha descritto un quadro che gli aveva provocato forte preoccupazione: "Maradona non si alzava dal letto, non voleva mangiare e non voleva lavarsi. Ho fatto presente i problemi che riscontravo in lui, ma non ho visto né azioni concrete, né una rapida risoluzione. Era gonfio, aveva le gambe gonfie".

Taffarel: "I medici mi dicevano di stare tranquillo"

Il massaggiatore ha spiegato di aver segnalato più volte la situazione allo staff medico, chiedendo che Maradona venisse visitato quotidianamente. Secondo la sua testimonianza, però, le rassicurazioni ricevute non furono seguite dagli interventi che si aspettava: "I medici mi dicevano di stare tranquillo, che queste cose sarebbero passate. Quando sei preoccupato, ti fidi di loro, pensi che tutto si risolverà. Ma non è successo". Parole che entrano ora nel materiale del procedimento giudiziario sulla morte del Pibe de Oro.