"Bonucci nell'Italia di Mancini": la prima de La Gazzetta dello Sport
La prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calcio italiano, tra Nazionale, mercato e grandi protagonisti. In evidenza c'è il ritorno di Leonardo Bonucci nello staff dell'Italia guidata da Roberto Mancini, una novità destinata ad arricchire il nuovo corso azzurro. Spazio anche alla Roma, con Lorenzo Pellegrini pronto a prolungare il proprio legame con il club giallorosso attraverso il rinnovo del contratto, confermando la volontà di restare uno dei punti di riferimento della squadra.
In primo piano anche l'intervista esclusiva a Filippo Inzaghi, che analizza la nuova Serie A, indica le squadre favorite e si sofferma sui bomber più attesi della stagione, senza dimenticare gli obiettivi del suo Palermo. Una panoramica che completa una prima pagina ricca di temi, tra retroscena, prospettive e protagonisti destinati a catalizzare l'attenzione nelle prossime settimane del calcio italiano.
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