Il pallone della "Mano de Dios" di Maradona finisce all'asta: prezzo alle stelle

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Lo storico pallone utilizzato durante Argentina-Inghilterra ai Mondiali '86 sarà battuto all'asta a Dallas. Le offerte hanno superato i 2,6 milioni di euro.

Un pezzo della storia di Diego Armando Maradona e del calcio mondiale finisce nuovamente all'asta. Dal 21 al 23 agosto a Dallas sarà possibile acquistare il pallone utilizzato durante Argentina-Inghilterra del Mondiale 1986, la partita in cui il Pibe de Oro realizzò sia il celebre gol della "Mano de Dios" sia quello passato alla storia come il "Gol del Secolo". Secondo quanto riferisce L'Equipe, il cimelio è valutato oltre 8,7 milioni di euro: la prima offerta online era stata di 2,5 milioni e attualmente si è già arrivati a circa 2,65 milioni, a cui l'acquirente dovrà aggiungere una commissione del 20%.

Dall'arbitro Bennaceur all'asta: la storia del pallone

A conservare il pallone dopo quella leggendaria sfida fu l'arbitro tunisino Ali Bennaceur, che lo tenne con sé per oltre trent'anni. Il cimelio, oggi leggermente sgonfio e con ancora visibili le firme ormai sbiadite degli assistenti arbitrali della partita, era stato successivamente ceduto attraverso Graham Budd Auctions per circa 2,3 milioni di euro. Ora è esposto a Beverly Hills in attesa della nuova asta: le stime indicano che il prezzo finale potrebbe superare addirittura gli 8 milioni di euro.