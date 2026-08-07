Prima pagina Tuttosport esagera: "Mastantuono-Fiorentina colpo capolavoro"

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Juve, accordo con Lucumí. Mastantuono conquista Firenze: i titoli di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport dedica grande spazio alle mosse di mercato della Juventus e alle novità che riguardano le principali protagoniste della Serie A. In apertura c'è il tema legato a Jhon Lucumí: il difensore colombiano è nel mirino dei bianconeri e la trattativa resta uno dei principali dossier sul tavolo della dirigenza juventina. Il club continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato, con l'obiettivo di consegnare a mister Spalletti una rosa sempre più competitiva.

Mastantuono è Fiorentina: entusiasmo viola per il nuovo talento

Tra le notizie in evidenza anche il colpo della Fiorentina, che accende l'entusiasmo dei tifosi con l'arrivo di Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino, protagonista di grande attenzione internazionale, viene accolto come un acquisto di grande prospettiva e rappresenta un investimento importante per il progetto viola.