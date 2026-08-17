Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 1ª giornata della Liga

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 1ª giornata della LigaTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Calcio in TV lunedì 17 agosto: Liga, Benfica e campionato argentino in diretta.

In questo lunedì 17 agosto non mancano gli eventi calcistici. Si concude la prima giornata della Liga spagnola con Deportivo La Coruña-Elche. Si gioca anche in Portogallo e Argentina. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 17 AGOSTO

21.00 Deportivo La Coruña-Elche (Liga) - DAZN

21.15 Casa Pia-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

22.00 Lanús-Independiente (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV