Ultim'ora Ambrosino scatenato in Coppa Italia: doppietta stupenda al Venezia in 40'

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Coppa Italia, Giuseppe Ambrosino incontenibile ai trentaduesimi di finale: al 40esimo minuto ha già fatto due gol portando il suo Modena sul 2-1 col Venezia

È già la serata di Giuseppe Ambrosino. Non siamo neanche all'intervallo di Venezia-Modena, ma l'attaccante classe 2003 si è subito preso la scena con una doppietta in meno di 40 minuti di gioco. Al 17esimo, il giocatore in prestito dal Napoli stappa la partita: prima allarga il gioco con un'ottima apertura al volo, poi va ad attaccare con velocità l'area di rigore ed è lui stesso a depositare in rete il cross basso del compagno. Al 39esimo, protegge palla spalle alla porta, viene raddoppiato, se la allunga sull'out di sinistra e accelera giungendo in area di rigore, dove scavalca il portiere con un delizioso tocco sotto. Due reti stupende di Ambrosino che non poteva iniziare meglio la stagione.

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