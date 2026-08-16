Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa Italia in chiaro

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa Italia in chiaroTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questa domenica 16 agosto non mancano gli appuntamenti calcistici. Proseguono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, previsti oggi quattro match: Frosinone-Juve Stabia, Genoa-Ascoli, Verona-Entella, Lazio-Mantova. Si giocano anche diverse amichevoli internazionali e sono diversi gli incontri nei campionati esteri. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 16 AGOSTO

12.30 Liverpool-Como (Amichevole) - SPORTITALIA e COMO TV

13.30 Beveren-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN

14.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV

16.00 Arsenal-Manchester City (Community Shield) - DAZN e NOVE

16.45 Ajax-Heerenveen (Eredivisie) - COMO TV

17.00 Racing-Villarreal (Liga) - DAZN

17.00 Schalke 04-Real Madrid (Amichevole) - ONEFOOTBALL

17.00 Burnley-West Ham (Carabao Cup) -COMO TV

17.00 Rangers-St. Mirren (Campionato scozzese) - COMO TV

17.00 WSG Tirol-Salisburgo (Bundesliga austriaca) - COMO TV

18.00 Frosinone-Juve Stabia (Coppa Italia) - CANALE 20

18.30 Genoa-Ascoli (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.00 Liverpool-Como (Amichevole) - SPORTITALIA e COMO TV

19.00 Espanyol-Levante (Liga) - DAZN

20.45 Verona-Virtus Entella (Coppa Italia) - CANALE 20

21.00 Bari-Casarano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.15 Lazio-Mantova (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.30 Celta-Osasuna (Liga) - DAZN

23.00 River Plate-Argentinos Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV