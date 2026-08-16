Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere la Coppa Italia in chiaro
In questa domenica 16 agosto non mancano gli appuntamenti calcistici. Proseguono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, previsti oggi quattro match: Frosinone-Juve Stabia, Genoa-Ascoli, Verona-Entella, Lazio-Mantova. Si giocano anche diverse amichevoli internazionali e sono diversi gli incontri nei campionati esteri. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 16 AGOSTO
12.30 Liverpool-Como (Amichevole) - SPORTITALIA e COMO TV
13.30 Beveren-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
14.30 Feyenoord-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV
16.00 Arsenal-Manchester City (Community Shield) - DAZN e NOVE
16.45 Ajax-Heerenveen (Eredivisie) - COMO TV
17.00 Racing-Villarreal (Liga) - DAZN
17.00 Schalke 04-Real Madrid (Amichevole) - ONEFOOTBALL
17.00 Burnley-West Ham (Carabao Cup) -COMO TV
17.00 Rangers-St. Mirren (Campionato scozzese) - COMO TV
17.00 WSG Tirol-Salisburgo (Bundesliga austriaca) - COMO TV
18.00 Frosinone-Juve Stabia (Coppa Italia) - CANALE 20
18.30 Genoa-Ascoli (Coppa Italia) - ITALIA 1
19.00 Liverpool-Como (Amichevole) - SPORTITALIA e COMO TV
19.00 Espanyol-Levante (Liga) - DAZN
20.45 Verona-Virtus Entella (Coppa Italia) - CANALE 20
21.00 Bari-Casarano (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.15 Lazio-Mantova (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.30 Celta-Osasuna (Liga) - DAZN
23.00 River Plate-Argentinos Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
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