Cristiano Ronaldo annuncia: "Probabilmente comincia il mio ultimo anno nel calcio"
Cristiano Ronaldo ha annunciato che questa sarà, forse, la sua ultima stagione da calciatore. "Probabilmente questo sarà il mio ultimo anno nel calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare", ha ammesso il capitano della Nazionale portoghese e dell'Al Nassr in un'intervista alla rivista Vogue.
L'anticipazione
Il campione di 41 anni che ha partecipato all'ultimo Mondiale con il Portogallo ammette che dovrà dedicarsi a molte cose per "sostituire" il calcio, ma assicura di avere già tutto pianificato per quando appenderà gli scarpini al chiodo. "Ho già tutto il mio futuro programmato. Ho così tante cose per tenermi occupato che è difficile citarne solo una. Poiché il calcio può lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il tempo in diversi modi, non solo in uno. E anche divertirmi di più, viaggiare di più, guardare e giocare a padel, che mi piace molto, e continuare a godermi ciò che ho conquistato. Ciò che abbiamo conquistato. Dopotutto, sono stati 25 anni con molto sacrificio", ha aggiunto.
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