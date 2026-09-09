Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 1ª giornata di Champions, alle 21 Napoli-Arsenal
In questo mercoledì 9 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Continua la tre giorni di Champions League con il primo turno della League Phase. Dopo l'Inter, sconfitta ieri 2-1 dal Real Madrid, scende in campo il Napoli di Massimiliano Allegri, che alle 21 affronta l'Arsenal a Fuorigrotta. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
16.00 Liverpool-Atletico Madrid (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Barcellona-Feyenoord (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Stoccarda-Viking (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.00 Al Nassr-Abha (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Napoli-Arsenal (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Liverpool-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 PSG-Slovan (Champions League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Sporting-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Chelsea-Leeds (Carabao Cup) - COMO TV
21.00 St. Johnstone-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.45 Moreirense-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Arsenal
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro