Ultim'ora Tensione a Bologna: espulso Tedesco, non sarà in panchina al Maradona

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Altro finale pazzo in un turno di Serie A senza precedenti. Questa volta è successo a Bologna. I rossoblù hanno trovato il gol del 2-2 al 91' grazie alla prima rete di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino ha sfruttato al meglio la altezza in area di rigore, arpionando il pallone su un tap-in e calciando forte all'angolino. Pochi istanti dopo, l'allenatore degli emiliani Domenico Tedesco è stato espulso per eccessive proteste. Salterà la trasferta di Napoli in programma nel prissmo turno di Serie A.