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Inter-Napoli, episodio di razzismo sugli spalti: la denuncia di Borrelli

Inter-Napoli, episodio di razzismo sugli spalti: la denuncia di BorrelliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Brevi
di Daniele Rodia
Ancora un episodio di razzismo nei confronti della città di Napoli: sugli spalti si vede un ragazzo intento ad imitare le movenze di una scimmia

Brutto episodio di razzismo al Giuseppe Meazza in San Siro. Francesco Emilio Borrelli, membro della Camera dei deputati, riceve e pubblica un vergognoso video che ritrare un tifoso nerazzurro nell'atto di un gesto fortemente razzista nel corso di Inter-Napoli. Ecco il post dell'onorevole:

"Questo video è stato girato da mio figlio stasera alla partita del Napoli, dove questo tifoso dell'Inter fa un gesto razzista nei confronti dei tifosi napoletani"'

Ecco il video: