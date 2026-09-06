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Inter-Napoli, episodio di razzismo sugli spalti: la denuncia di Borrelli
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Ancora un episodio di razzismo nei confronti della città di Napoli: sugli spalti si vede un ragazzo intento ad imitare le movenze di una scimmia
Brutto episodio di razzismo al Giuseppe Meazza in San Siro. Francesco Emilio Borrelli, membro della Camera dei deputati, riceve e pubblica un vergognoso video che ritrare un tifoso nerazzurro nell'atto di un gesto fortemente razzista nel corso di Inter-Napoli. Ecco il post dell'onorevole:
"Questo video è stato girato da mio figlio stasera alla partita del Napoli, dove questo tifoso dell'Inter fa un gesto razzista nei confronti dei tifosi napoletani"'
Ecco il video:
"Questo video e' stato girato da mio figlio stasera alla partita del Napoli, dove questo tifoso dell inter fa un gesto razzista nei confronti dei tifosi Napoletani" pic.twitter.com/pZWp4WqRD7— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) September 5, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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