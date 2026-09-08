"Napoli, guida Kdb contro i re d'Inghilterra": la prima del Corriere dello Sport-Stadio
In vista del debutto stagionale in Champions League al Maradona contro l'Arsenal, la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio dedica ampio spazio al Napoli puntando i riflettori su Kevin De Bruyne. Dopo la parentesi con Vergara titolare a San Siro contro l'Inter, Massimiliano Allegri è pronto ad affidare le chiavi della trequarti azzurra al fuoriclasse belga per sfidare i campioni d'Inghilterra in carica.
Arsenal vittima preferita di De Bruyne: i numeri del belga
La scelta di Allegri poggia su motivazioni sia di esperienza internazionale sia statistiche. L'Arsenal rappresenta infatti una delle "vittime" preferite di KDB, contro cui ha già collezionato 8 reti in carriera. Per il belga si tratterà del primo incrocio contro i Gunners al di fuori dei confini inglesi, con il Napoli pronto ad aggrapparsi al suo talento per iniziare al meglio il cammino europeo davanti ai 42.000 del Maradona.
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