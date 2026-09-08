Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions, dove vedere Real-Inter
In questo martedì 8 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Torna finalmente la Champions League con il primo turno della league phase: in programma due gare alle ore 18:45 e altre quattro alle 21:00, tra le quali c'è Real Madrid-Inter. Si gioca anche la Youth League. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
14.00 Bruges-Aston Villa (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Real Madrid-Inter (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Bruges-Aston Villa (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 AEK-LASK (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.00 Al Qadsiah-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Sunderland-Hull (Carabao Cup) - COMO TV
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Real Madrid-Inter (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Porto-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Lille-Betis (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Millwall-Newcastle (Carabao Cup) - COMO TV
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Arsenal
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro