Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions, dove vedere Real-Inter

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torna la Champions, dove vedere Real-InterTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto
Calcio in TV, la programmazione delle partite di oggi, martedì 8 settembre

In questo martedì 8 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Torna finalmente la Champions League con il primo turno della league phase: in programma due gare alle ore 18:45 e altre quattro alle 21:00, tra le quali c'è Real Madrid-Inter. Si gioca anche la Youth League. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE

14.00 Bruges-Aston Villa (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Real Madrid-Inter (Youth League) - UEFA.TV

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Bruges-Aston Villa (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 AEK-LASK (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.00 Al Qadsiah-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.45 Sunderland-Hull (Carabao Cup) - COMO TV

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Madrid-Inter (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Porto-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Lille-Betis (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Millwall-Newcastle (Carabao Cup) - COMO TV