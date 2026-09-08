Clamoroso Avellino, tutto confermato: James Rodriguez idea concreta

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Il calciomercato campano regala uno scenario clamoroso che sta infiammando la piazza irpina. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sulle pagine di Marca, l'Avellino ha avviato i primi contatti verbali con l'entourage di James Rodríguez per valutarne la disponibilità a un tesseramento in Serie B. Il classe '91 si trova attualmente svincolato dopo la conclusione del suo contratto con il Minnesota United in MLS ed è reduce dalle fatiche della Coppa del Mondo disputata durante l'estate con la Nazionale colombiana. L'operazione si trova ancora in una fase strettamente esplorativa, utile alla dirigenza biancoverde per comprendere la fattibilità economica del colpo prima di formulare un'offerta ufficiale.

Passaporto comunitario e background vincente: l'Irpinia sogna il colpo 'alla Ancelotti'

A rendere percorribile la trattativa contribuisce in maniera decisiva il possesso del passaporto spagnolo da parte del trequartista, condizione burocratica indispensabile per consentirne il regolare tesseramento nei quadri della Serie B. Il profilo del colombiano — vincitore di 25 trofei in carriera tra cui due Champions League con la maglia del Real Madrid — richiama inevitabilmente alla memoria le calde sessioni di mercato dell'era di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, quando il suo nome fu a lungo accostato agli azzurri. A distanza di anni da quelle suggestioni da top club, la classe di James potrebbe trovare approdo in Campania proprio al Partenio-Lombardi. Lo fa sapere Sky Sport.