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Arsenal, ritiro di lusso a Nola: ecco la struttura che ospiterà i gunners

Arsenal, ritiro di lusso a Nola: ecco la struttura che ospiterà i gunnersTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:15Brevi
di Daniele Rodia
In vista della sfida di Champions League contro il Napoli, l'Arsenal ha scelto come base logistica il Voco Hotel del Vulcano Buono di Nola.

In vista dell'impegno di Champions League contro il Napoli, l'Arsenal ha individuato la propria base per il ritiro nell'hotel extra lusso del Vulcano Buono di Nola, il Voco Hotel. Una scelta logistica pensata per garantire alla squadra inglese il massimo della riservatezza e della tranquillità nei giorni che precedono la trasferta al Maradona.

Una struttura ultramoderna per preparare la sfida

Il Voco Hotel si presenta come una struttura ultramoderna, caratteristica che ha pesato nella decisione dello staff dei Gunners nell'individuare il luogo ideale in cui alloggiare alla vigilia del match. Una base che consentirà alla squadra di Londra di preparare con la massima concentrazione l'esordio stagionale in Champions League contro gli azzurri.