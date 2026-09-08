Prima pagina Champions al via, La Gazzetta dello Sport: "Real-Inter, il rumore dell'amico"

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"Il rumore dell'amico": la Champions riparte con Real-Inter e l'amarcord Mourinho-Chivu

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre in prima battuta sull'affascinante incrocio di Champions League tra Real Madrid e Inter, ribattezzato "Il rumore dell'amico". La sfida del Bernabéu si trasforma in un vero e proprio tuffo nel passato e nelle emozioni del Triplete: da una parte José Mourinho sulla panchina dei Blancos, dall'altra Cristian Chivu, suo ex fedelissimo in nerazzurro nel 2010 e oggi guida tecnica dei milanesi. Un duello ad alta tensione tattica e affettiva che segna uno dei momenti più attesi del debutto continentale.

Spazio alle italiane: Lazio al top a Udine, guai Juve per il ko di Locatelli

Di spalla, la Rosea analizza le ultime vicende di Serie A con due primi piani antitetici. Da una parte vola la Lazio di Baroni, protagonista di un avvio convincente e vittoriosa nell'ostica trasferta di Udine per consolidare la propria classifica ("Lazio boom"). Di contro, in casa Juventus scatta il campanello d'allarme per l'infortunio di Manuel Locatelli: il centrocampista finisce KO per una lesione al menisco che richiederà l'intervento chirurgico, costringendo i bianconeri a rivedere le proprie rotazioni in vista dei prossimi impegni ravvicinati.