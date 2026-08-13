Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: preliminari di Conference ed Europa League
Serata dedicata alle coppe europee, con numerose sfide dei preliminari di Europa League e Conference League in programma. Si parte alle 18.30 con Rigas-Jablonek, mentre alle 19.00 spazio a Gornik Zabrze-Ferencvaros e Hammarby-Rakow. Tutti gli incontri indicati saranno disponibili in diretta streaming su OneFootball. Di seguito il programma completo delle partite in TV.
18.30 Rigas-Jablonek (Preliminari Conference League) - OneFootball
19.00 Gornik Zabrze-Ferencvaros (Preliminari Europa League) - OneFootball
19.00 Hammarby-Rakow (Preliminari Conference League) - OneFootball
19.30 Vaduz-Inter Turku (Preliminari Conference League) - OneFootball
20.00 San Gallo-Sheriff (Preliminari Conference League) - OneFootball
20.30 Austria Vienna-Beitar (Preliminari Conference League) - OneFootball
20.45 Shelbourne-Ajax (Preliminari Conference League) - OneFootball
Sommario SEO: Partite oggi in TV: orari e diretta dei preliminari di Europa e Conference League.
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