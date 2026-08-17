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Castel Volturno, squadra in campo al mattino: il report diffuso del club

Castel Volturno, squadra in campo al mattino: il report diffuso del clubTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:50Brevi
di Arturo Minervini
Gli azzurri stanno preparando la sfida contro il Genoa, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Marassi.

Il Napoli continua a lavorare al Training Center in vista dell’esordio nel nuovo campionato. Gli azzurri stanno preparando la sfida contro il Genoa, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Marassi. Questo il comunicato diffuso dal club.

Il report della SSC Napoli

"Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prima giornata di campionato, sabato alle 20:45 allo stadio Marassi contro il Genoa. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, iniziando la sessione con una fase di attivazione. A seguire esercitazioni finalizzate al possesso e partitina finale" si legge sul sito ufficiale.