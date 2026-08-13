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Calciomercato Inter, La Gazzetta dello Sport: "Preso Spence, assalto a Jones"

Calciomercato Inter, La Gazzetta dello Sport: "Preso Spence, assalto a Jones"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Brevi
di Fabio Tarantino

La prima pagina della Gazzetta dello Sport punta i riflettori sulle grandi manovre dell'Inter, titolando in apertura "Inter, che giro". Il quotidiano rosa evidenzia il doppio colpo per i nerazzurri: la chiusura per l'arrivo dell'esterno Djed Spence e la decisione di lanciare un vero e proprio assalto decisivo per accaparrarsi Curtis Jones, colpo da novanta per la mediana.

La risposta della Juve sul mercato

Non resta a guardare la Juventus, che risponde colpo su colpo concentrandosi sul reparto arretrato. Secondo la Gazzetta, i bianconeri sono ormai a un passo dal definire l'acquisto del difensore Jhon Lucumí dal Bologna, scelto per blindare e dare ulteriore solidità alla retroguardia di Thiago Motta in vista della nuova stagione.