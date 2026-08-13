Prima pagina
Calciomercato Inter, La Gazzetta dello Sport: "Preso Spence, assalto a Jones"
TuttoNapoli.net
La prima pagina della Gazzetta dello Sport punta i riflettori sulle grandi manovre dell'Inter, titolando in apertura "Inter, che giro". Il quotidiano rosa evidenzia il doppio colpo per i nerazzurri: la chiusura per l'arrivo dell'esterno Djed Spence e la decisione di lanciare un vero e proprio assalto decisivo per accaparrarsi Curtis Jones, colpo da novanta per la mediana.
La risposta della Juve sul mercato
Non resta a guardare la Juventus, che risponde colpo su colpo concentrandosi sul reparto arretrato. Secondo la Gazzetta, i bianconeri sono ormai a un passo dal definire l'acquisto del difensore Jhon Lucumí dal Bologna, scelto per blindare e dare ulteriore solidità alla retroguardia di Thiago Motta in vista della nuova stagione.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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