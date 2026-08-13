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Tuttosport: "Juve, ecco Lucumì. Inter inglese con Spence e ora Jones"

Tuttosport: "Juve, ecco Lucumì. Inter inglese con Spence e ora Jones"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:40Brevi
di Fabio Tarantino

La prima pagina di Tuttosport focalizza l'attenzione sulla doppia pista britannica dei nerazzurri, titolando in primo piano "Inter inglese con Spence e Jones". Il quotidiano torinese analizza nel dettaglio l'accelerazione per l'esterno Djed Spence e la mossa per completare la mediana con l'arrivo di Curtis Jones.

Juve vicinissima a Lucumí

Sul fronte bianconero, il giornale conferma la sterzata decisiva della Juventus in difesa. L'operazione per portare a Torino il centrale Jhon Lucumí è ormai in dirittura d'arrivo, considerata "quasi fatta" per regalare al reparto arretrato l'innesto di qualità e fisicità richiesto per la nuova stagione.