Napoli vero con McTominay e De Bruyne: la prima del Corriere dello Sport-Stadio
L'edizione odierna del Corriere dello Sport mette in prima pagina la nuova dimensione tattica ed d'esperienza della squadra azzurra, titolando in primo piano "Napoli vero con McTominay e De Bruyne". L'analisi del quotidiano si concentra sull'impatto devastante e sulla leadership dei due centrocampisti, diventati rapidamente i veri pilastri attorno a cui ruota la manovra della formazione partenopea.
I movimenti delle rivali tra Inter, Juve e Lazio
Spazio rilevante sul quotidiano anche per le grandi manovre delle dirette concorrenti. L'Inter conquista la copertina di mercato lavorando alacremente per chiudere la pista Curtis Jones, individuato come il profilo perfetto per rinforzare la mediana. La Juventus stringe i tempi in difesa per accaparrarsi Jhon Lucumí, mentre la Lazio muove passi decisivi per Davide Frattesi, obiettivo primario per dare sostanza e inserimenti al centrocampo biancoceleste.
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