Prima pagina Calciomercato Napoli, Corriere dello Sport: "Rios per Allegri"

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Di spalla, il quotidiano dedica attenzione anche al Napoli, che continua a lavorare sulle proprie strategie di mercato. Il riferimento è a Richard Rios

La prima pagina del Corriere dello Sport si apre con diversi temi legati al mercato e al calcio italiano, tra trattative in corso e prospettive per il futuro. In evidenza trova spazio la situazione dell’Inter, con il titolo che sottolinea come il club nerazzurro sia sempre più vicino a Palestra, profilo seguito con attenzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Un’operazione che conferma la strategia della società orientata all’inserimento di giovani talenti nel proprio progetto tecnico.

Napoli e giovani talenti al centro del mercato

Di spalla, il quotidiano dedica attenzione anche al Napoli, che continua a lavorare sulle proprie strategie di mercato. Il riferimento è a Richard Rios, centrocampista individuato come possibile rinforzo per il nuovo corso tecnico legato a Massimiliano Allegri. In basso, invece, spazio alla “giovane Italia” con il focus su Pio, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale e osservato con attenzione in ottica futura. La prima del quotidiano sportivo riflette così un quadro di grande movimento, tra big del campionato e nuovi talenti pronti a emergere.