Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la Serie A, c'è Juve-Milan
In questa domenica 6 settembre non mancano gli appuntamenti calcistici. Prosegue la terza giornata di Serie A con altre quattro gare: start alle ore 15:00 con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, si continua alle 18:00 con Bologna-Sassuolo ed a chiudere il big match Juventus-Milan alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 6 SETTEMBRE
11.00 Milan-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.15 Groningen-Twente (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Juventus-Milan (Serie A Women's Cup) - SKY SPORTCALCIO e NOW
13.00 Birmingham-Wolverhampton (Championship) - COMO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Parma-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Frosinone-Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Cesena-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Vicenza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Juve Stabia-Pisa (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Everton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Troyes-Strasburgo (Ligue 1) - LIGUE 1+
15.00 Salernitana-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
15.00 Sambenedettese-Spezia (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
15.00 Perugia-Pineto (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
15.00 Grosseto-Torres (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
15.00 Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Albinoleffe-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
15.00 Verona-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Empoli-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 Amburgo-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 St. Johnstone-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Valencia-Barcellona (Liga) - DAZN
17.15 Verona-Arezzo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Angers-Rennes (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.30 Arsenal-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Bologna-Sassuolo (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Pescara-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
18.00 Juventus Next Gen-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Reggiana-Vado (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
18.00 Livorno-Atalanta 23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
18.00 Team Altamura-Savoia (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
18.30 Alaves-Osasuna (Liga) - DAZN
18.30 Malaga-Levante (Liga) - DAZN
19.30 Cremonese-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.45 Rosario Central-Newell's (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Juventus-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Marsiglia-Paris FC (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Espanyol-Siviglia (Liga) - DAZN
21.00 Union Brescia-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Foggia-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
21.00 Casertana-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
21.00 Cittadella-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
21.00 Ospitaletto-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
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