Prima pagina Delusione al Maradona, Gazzetta dello Sport: "Scivolone Napoli, Champions rimandata"

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La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport è dedicata soprattutto al caos che circonda il Milan e alla corsa Champions sempre più incerta. Il titolo principale, "Tutti sul filo", fotografa perfettamente il momento delicato vissuto dai rossoneri dopo il ko casalingo contro l'Atalanta: la società è in fermento, il prorpietario Cardinale sarebbe furioso per risultati e mercato, mentre vengono messi in discussione dirigenti e strategie future. Intanto la squadra va in ritiro.

Grande spazio anche alla lotta europea, con Juventus, Napoli, Roma e Como ancora pienamente coinvolte nella corsa ai posti che valgono la prossima Champions League. La Gazzetta sottolinea come tutto sia ancora aperto a due giornate dalla fine, tra scontri diretti, polemiche sugli orari e tensioni crescenti attorno al calendario e titola sul Napoli: "Scivolone Napoli, Champions rimandata", si legge.