CBS celebra Italiano: “Club che l’hanno ignorato sono già in difficoltà. E vedete Fiorentina e Bologna…”

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Marco Messina elogia il lavoro di Vincenzo Italiano e ricorda i risultati ottenuti nelle precedenti esperienze con Bologna e Fiorentina.

Parole di grande apprezzamento per Vincenzo Italiano da parte di Marco Messina. Il giornalista di CBS Golazo ha sottolineato l'ottimo momento dell'allenatore italiano e si è soffermato sulle occasioni mancate dalle società che avrebbero potuto puntare su di lui durante l'estate: "Nessuno sta meglio di Vincenzo Italiano in questo momento. È stato uno scherzo che così tanti club lo abbiano ignorato quest'estate… specialmente se guardi quanto rapidamente alcuni di questi altri progetti stanno già lottando".

Messina: "Italiano non ha stagioni negative"

Messina ha quindi evidenziato la capacità del tecnico di incidere immediatamente sulle proprie squadre: "Lui ha un impatto immediato, fa sì che le sue squadre tirino pugni sopra il loro peso e semplicemente non ha stagioni negative. Ricordo che la gente metteva in dubbio il lavoro che ha fatto a Bologna & Fiorentina… guarda dove sono quei club oggi". Infine, l'auspicio di vederlo presto alla guida di una squadra di primissima fascia: "Non vedo l'ora del giorno in cui otterrà un top club perché non sarà una sorpresa".