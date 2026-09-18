Prima pagina Napoli-Hojlund, la cura Allegri: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

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Come evidenziato oggi in un approfondimento di spalla dal Corriere dello Sport, Rasmus Højlund sta giovando in maniera determinante delle cure e dei dettami del tecnico livornese, Allegri, mostrando una crescita costante sia nella protezione del pallone che negli smarcamenti a supporto della manovra, elementi centrali per guidare l'attacco partenopeo nella delicata sfida di Firenze.

Notte europea da incorniciare: la Juventus da applausi

Mentre il campionato prepara i suoi prossimi incroci, la vetrina principale dei quotidiani sportivi è tutta dedicata all'Europa. L'apertura centrale della prima pagina celebra infatti la prestazione maiuscola della Juventus sul palcoscenico dell'Europa League: una prova di forza autorevole e ricca di gol che ha conquistato la scena nazionale.