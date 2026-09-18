Prima pagina Nuovi gol Juve e Amorim non si tocca: la prima de La Gazzetta dello Sport

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"Nuovi gol Juve. Milan, Amorim non si tocca". La prima pagina de La Gazzetta dello Sport mette in primo piano la forza d'impatto dei nuovi acquisti bianconeri e le strategie della dirigenza rossonera. Il taglio principale celebra la grande notte europea della Juventus, spinta al successo dalle giocate e dai gol dei suoi nuovi protagonisti, ormai pienamente inseriti nei meccanismi di gioco e capaci di regalare spettacolo e concretezza sul palcoscenico della Champions League.

Spazio rilevante anche alle vicende di casa Milan, dove la linea del club resta di assoluta fermezza e continuità. La rosea ribadisce infatti il concetto "Amorim non si tocca", evidenziando come la dirigenza e la proprietà guidata da Gerry Cardinale abbiano rinnovato piena fiducia al tecnico portoghese. Nonostante le recenti difficoltà, la società ha scelto di analizzare la situazione senza drammatizzare.