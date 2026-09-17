Tanti infortuni anche al Bari: il club dei De Laurentiis attinge dal mercato degli svincolati
TuttoNapoli.net
Un Bari in emergenza sulla fascia sinistra, ma un possibile rinforzo può arrivare dal mercato svincolati. Come infatti riporta il sito dell'emittente televisiva Antenna Sud, agli ordini di mister Massimo Rastelli si sta allenando da questo pomeriggio Matteo Anzolin, terzino classe 2000 lo scorso anno alla Triestina.
Il Bari tessera lo svincolato Anzolin?
E' lui, al momento attuale, il prescelto ad andare a compensare le assenze di Riccardo Burgio e Alessandro Celli, ma dovrà poi convincere il club - tramite questo periodo per così dire di prova - a procedere con il tesseramento. Non resta dunque che attendere gli sviluppi della situazione.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Brevi
CBS celebra Italiano: “Club che l’hanno ignorato sono già in difficoltà. E vedete Fiorentina e Bologna…”
Copertina Da 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
20 set 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Rafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
TuttonapoliAnguissa verso il forfait con la Fiorentina: Allegri non rischia e ha già pronta l'alternativa
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com