Tanti infortuni anche al Bari: il club dei De Laurentiis attinge dal mercato degli svincolati

Tanti infortuni anche al Bari: il club dei De Laurentiis attinge dal mercato degli svincolatiTuttoNapoli.net
Oggi alle 18:10Brevi
di Pierpaolo Matrone

Un Bari in emergenza sulla fascia sinistra, ma un possibile rinforzo può arrivare dal mercato svincolati. Come infatti riporta il sito dell'emittente televisiva Antenna Sud, agli ordini di mister Massimo Rastelli si sta allenando da questo pomeriggio Matteo Anzolin, terzino classe 2000 lo scorso anno alla Triestina.

Il Bari tessera lo svincolato Anzolin?

E' lui, al momento attuale, il prescelto ad andare a compensare le assenze di Riccardo Burgio e Alessandro Celli, ma dovrà poi convincere il club - tramite questo periodo per così dire di prova - a procedere con il tesseramento. Non resta dunque che attendere gli sviluppi della situazione.