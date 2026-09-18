"Juve show. Amorim, faccia a faccia con Cardinale": la prima di Tuttosport
La prima pagina di Tuttosport apre con le ultme sulle milanesi e la celebrazione del momento bianconero. In casa rossonera la situazione si fa sempre più incandescente: Rúben Amorim finisce immediatamente sotto esame e il recente confronto con il patron Gerry Cardinale riflette un clima di forte pressione, in cui la stabilità della panchina e la tenuta del progetto tecnico dipendono da un'immediata inversione di marcia.
Tegola in difesa per l'Inter e show bianconero in Europa
Piove sul bagnato invece per l'Inter, che deve fare i conti con un pesante stop nell'organico. Gli esami del difensore John Stones hanno evidenziato un problema fisico che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese, costringendo i nerazzurri a rivedere i piani per il reparto arretrato nel pieno della stagione. Spazio centrale dedicato poi all'ennesimo show della Juventus, con il quotidiano torinese che esalta la prestazione dei bianconeri sul palcoscenico europeo tra gol, spettacolo e la conferma del grande momento attraversato dalla squadra.
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