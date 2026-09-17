La Nazionale torna in Campania? Spunta una promessa di Malagò

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Giovanni Malagò apre alla possibilità di organizzare una partita della Nazionale a Benevento. Più semplice partire dall'Under 21.

Giornata beneventana per Giovanni Malagò, arrivato in Campania per ricevere un riconoscimento dall'Università Giustino Fortunato. Il presidente della FIGC ha approfittato dell'occasione anche per fare visita a Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento, dove è stato accolto dal sindaco Clemente Mastella e da Sandra Lonardo. Durante l'incontro è emersa la possibilità di portare una partita della Nazionale italiana nel rinnovato stadio cittadino.

Malagò: "Magari iniziamo dall'Under 21"

Malagò si è sbilanciato con una vera e propria promessa: "Do la mia parola che faccio di tutto per portare una nazionale qui, magari l'Under 21". Più complicata nell'immediato l'ipotesi di vedere a Benevento gli Azzurri della Nazionale maggiore, già vincolati da diversi appuntamenti: "La Nazionale maggiore è bloccata da una serie di impegni nel breve-medio termine, ma sul lungo termine potremmo portare anche la nazionale maggiore".