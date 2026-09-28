Incredibile Sancho: rifiutato anche in Russia, si allena con un club di decima divisione

Jadon Sancho è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Dopo alcuni contatti con il suo entourage, anche il Krasnodar ha deciso di non ingaggiarlo.

Continua il periodo complicato di Jadon Sancho, ancora senza squadra dopo essere stato accostato tempo fa anche al Napoli. Come scrive A Bola, nelle ultime settimane anche il Krasnodar aveva valutato la possibilità di ingaggiare l'ex esterno di Manchester United e Borussia Dortmund, avviando alcuni contatti con il suo entourage. Il club russo ha però deciso di non procedere con l'operazione e il futuro dell'inglese resta ancora tutto da definire.

Sancho si allena con il Flixton FC

In attesa di trovare una nuova sistemazione, Sancho sta cercando di mantenere una condizione fisica adeguata allenandosi individualmente presso le strutture del Flixton FC. Si tratta di una formazione dilettantistica che milita nella decima divisione del calcio inglese. Una situazione particolare per un calciatore che ha vestito le maglie di club prestigiosi come Borussia Dortmund e Manchester United e che, al momento, continua ad aspettare l'occasione giusta per ripartire.