Inter su Solet, Tuttosport: "Si chiude per 20mln più bonus. Insulti a Ibrahimovic"
La prima pagina odierna di Tuttosport dedica uno dei richiami in basso alle mosse di mercato dell'Inter. Il quotidiano evidenzia infatti l'interesse nerazzurro per Solet, con il club milanese intenzionato ad accelerare per arrivare alla chiusura dell'operazione. Secondo quanto riportato, l'offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro più bonus, una cifra che testimonia la volontà dell'Inter di assicurarsi il difensore e anticipare eventuali concorrenti.
Milan, Glasner apre mentre cresce il malcontento dei tifosi
Spazio anche alle vicende di casa Milan. In evidenza c'è la posizione di Oliver Glasner, che avrebbe manifestato il proprio gradimento nei confronti dell'ipotesi rossonera, alimentando le indiscrezioni sul futuro della panchina. Parallelamente, però, il clima attorno al club resta teso. Tuttosport riferisce infatti delle contestazioni provenienti da una parte della tifoseria nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, figura centrale nell'attuale assetto dirigenziale del Milan. Tra strategie per il futuro e malumori dell'ambiente, il club rossonero continua a essere al centro dell'attenzione in una fase particolarmente delicata della programmazione della prossima stagione.
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