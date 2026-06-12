Prima pagina Juve, cambia tutto? Gazzetta: "Arriva Carnevali e Vlahovic può restare"

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La Juventus è protagonista della prima pagina della Gazzetta dello Sport, che parla di una vera e propria svolta negli equilibri e nelle strategie del club bianconero. Il titolo scelto dal quotidiano evidenzia un cambiamento di rotta che potrebbe incidere sia sull'assetto dirigenziale sia sulle scelte relative alla rosa. Al centro dell'attenzione c'è l'arrivo di Giovanni Carnevali, figura di grande esperienza nel panorama calcistico italiano, il cui ingresso viene interpretato come un segnale di rinnovamento e di ridefinizione dei piani per il futuro.

Vlahovic torna al centro del progetto, Pulisic rilancia il Milan

Tra le novità più rilevanti spicca la situazione di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, dato fino a poco tempo fa tra i possibili partenti, potrebbe ora clamorosamente restare a Torino. Un'ipotesi che sta prendendo quota e che rappresenterebbe un cambio di prospettiva significativo rispetto agli scenari circolati negli ultimi mesi. Nella parte alta della prima pagina trova spazio anche il Milan, con un'intervista a Christian Pulisic. L'esterno rossonero si mostra fiducioso e lancia un messaggio ambizioso in vista della prossima stagione, ribadendo la volontà della squadra di tornare protagonista ai massimi livelli. Le parole dello statunitense alimentano l'entusiasmo dell'ambiente milanista e rafforzano le aspettative per il nuovo corso del club.