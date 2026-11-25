Da 0 a 10: l’annuncio sconvolgente di Gilmour, il cortocircuito su Allegri, l'omissione fatale di Kevin e il gattino Haaland

Manchester City-Napoli 2-2, il nostro da 0 a 10: l’annuncio sconvolgente di Gilmour, il cortocircuito su Allegri, l'omissione fatale di Kevin e il gattino Haaland

Zero a quelli che se il Napoli perde è colpa di Allegri, se il Napoli fa bene è merito della squadra. Un corto circuito comunicativo abbastanza inspiegabile, un accanimento costante a difesa di un’idea che andrebbe articolata con maggiore equilibrio. È come dare la colpa al pilota quando l’aereo è in ritardo e complimentarsi con i passeggeri quando atterra in anticipo. Come Woody Allen in Harry a Pezzi, bisogna sempre evitare di andare ‘in overdose di se stesso’.

Uno il momento di black-out di De Bruyne sul gol del City, con Bouaddi che è nel campo visivo di Kevin, che francamente se ne infischia e lo lascia bello libero di calciare da centro area. Non proprio l’atteggiamento di chi ‘sta dando il 400%’ alla squadra (parole sue), omissione di soccorso che pesa e non poco sulla serata di Manchester. Vede linee di passaggio invisibili al resto dell’umanità, fa sorridere che non veda un avversario a due passi da lui.

Due gol presi e la sensazione che Milinkovic-Savic non sia esente da colpe, seppur piccole. C’è una porzione, piccola o grande, di responsabilità del portiere su quei due palloni, conclusioni non imparabili, che riaprono una questione annosa: ma come abbiamo fatto a spendere più di 20 milioni per Vanja? Uno a cui Caprile, venduto dal Napoli a 8 milioni, dà già due giri di pista e fa ciao ciao con la manina mentre lo sorpassa. Misteri.

Tre tocchi, tutti col mancino: controllo, spaziatura e diagonale. È una danza avvolgente quella di Hojlund, lo strisciare sinuoso di un black mamba che sceglie perfettamente le sue mosse per azzannare alla giugulare l’avversario. Rasmus è delizioso sul gol del vantaggio, un piccolo promemoria di un talento che deve solo trovare continuità con le sue vittime. Il Napoli ha bisogno di un serial killer, non di un delinquente occasionale.

Quattro punti in classifica e l’ottimismo rinnovato verso le ultime tre gare. “Un punto che potrà essere molto importante” dice ghignando Allegri dopo la gara, proiettando a 10 la soglia per accedere agli spareggi. Il Napoli ha bisogno di passare questo turno, di darsi ancora un futuro in questa Champions, che porta soldi e visibilità fondamentali per il sostentamento del club.

Cinque in difesa? No, grazie. L’aspetto più sorprendente della trasferta inglese, che manda in tilt pure Maresca, è questo 4-4-2 in fase di non possesso che dona un grande equilibrio alla squadra. Una svolta significativa, una nuova strada che ora bisogna avere il coraggio di battere. A Manchester, terra degli Oasis, viene naturale scomodare un loro inno: "Don't look back in anger". Non guardarti indietro con rabbia. Il tempo speso alla ricerca di un’identità non è mai tempo sprecato.

Sei e mezzo, pure qualcosa in più, per la visione di Politano sul gol del 2-2. Il no look di Matteo apre uno spiraglio di luce per Spinazzola, perfetto poi nell’assist per Noano. Sono già 4 gli assist stagionali, accompagnati da 3 reti ed una partecipazione costante alla fase difensiva. Spesso criticato, anche in maniera eccessiva, continua a rappresentare un porto sicuro dove il Napoli può curare qualche suo affanno. Da anni gli comprano un erede, da anni l’erede aspetta che si apra la successione.

Sette alla capacità di Lang di far succedere cose buone in questo periodo. L’assist col Torino, poi la girata volante di Manchester: sta traendo dai fischi una forza nuova, fino a qui sconosciuta in maglia azzurra, un’energia che sta alimentando la sua volontà e corroborando il suo talento. Ora, però, deve capire una cosa: che siamo tutti dalla stessa parte, che non è il dissing tra due rapper come in 8 Mile di Eminem. Questa faida di quartiere non serve a nessuno.

Otto a Beukema e Rrahmani, che si muovono all’unisono come fossero il tergicristallo, al punto da far fare ad una belva come Haaland la figura del moscerino che si schiaccia sul parabrezza. Partita perfetta dei due centrali, che se per Amir non è una sorpresa lo è invece per Sam, che conferma quanto si trovi più a suo agio in una difesa schierata a quattro. In "Una notte da leoni" i protagonisti si risvegliano con una tigre in bagno e non sanno come gestirla. Beukema e Rrahmani, invece, trascorrono una serata in compagnia di Haaland riuscendo a farlo sembrare un gattino domestico.

Nove alla partita generazionale di Gilmour. C’è qualcosa in più di una gara ben giocata, c’è un messaggio alla nazione azzurra: esiste un domani per il dopo Lobotka in cabina di regia, un processo di transizione che si avvia alla parte conclusiva. Col City gioca una gara totale, serve un assist delizioso a Hojlund e non sbaglia praticamente una scelta, mettendoci la stessa cattiveria di chi ha appena scoperto che il collega che non fa una mazza da vent’anni guadagna il doppio di lui. Il film della gara l’ha girato nella sua testa, ed ha fatto in modo che fosse identico anche nella realtà.

Dieci alla prestazione di squadra, di una squadra che deve ritrovare il gusto di essere squadra. Se non si è capito, la parola su cui soffermarsi è: squadra. Il Napoli si sacrifica, senza rinunciare però ad offendere, facendo valere la qualità che è presente in maniera massiccia. Il segnale più incoraggiante? Dopo la mazzata del 2-2, hanno provato a vincerla per la terza volta. Un pochino come da piccolo, quando tua madre ti puntava col radar con lo zoccolo Dottor Scholl e tu trovavi sempre la forza di schivarlo e ripartire. Commoventi.