Ranking UEFA, Napoli e Como fanno risalire l'Italia: ancora lontano il 5° posto Champions

La vittoria del Como contro l'AEK Atene e il pareggio del Napoli sul campo del Manchester City consentono all'Italia di guadagnare una posizione nel ranking UEFA stagionale 2026/27. La speciale graduatoria assegnerà alle due federazioni meglio classificate un posto supplementare nella prossima edizione della Champions League. Il coefficiente viene calcolato dividendo i punti conquistati nelle competizioni europee per il numero di club di ciascuna federazione che hanno iniziato la stagione internazionale.

Ranking UEFA, Inghilterra e Portogallo davanti: l'Italia deve accelerare

Nonostante i risultati positivi delle squadre di Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri, la distanza dalle prime due posizioni resta considerevole. Inghilterra e Portogallo occupano attualmente i piazzamenti che garantirebbero un posto aggiuntivo nella prossima Champions League. Per la Serie A sarà fondamentale migliorare il rendimento complessivo delle proprie rappresentanti nelle tre competizioni europee, a partire dagli impegni di Inter e Roma, rispettivamente contro Stoccarda e PSG.

1. Inghilterra 9.388 (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Portogallo 9.300 (5 su 5)

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3. Germania 8.714 (7 su 7)

4. Belgio 8.400 (5 su 5)

5. Spagna 8.375 (8 su 8)

6. Turchia 8.300 (4 su 5)

7. ITALIA 7.928 (7 su 7)

8. Norvegia 7.800 (4 su 5)

9. Paesi Bassi 7.666 (6 su 6)

10. Francia 7.214 (7 su 7)