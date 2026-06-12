Juve Stabia verso l'iscrizione in Serie B: ricapitalizzazione ok, il comunicato del club
Dopo l'affidamento delle quote societarie ad Alfredo Guerri la Juve Stabia fa un altro passo verso l'iscrizione al prossimo campionato con la ricapitalizzazione che permetterà all'imprenditore di acquisire il controllo del club e di saldare tutte le pendenze in vista della presentazione della documentazione entro il sedici giugno, data limite delle scadenze federali. Lo comunica lo stesso club gialloblù con una nota ufficiale:
"La S.S. Juve Stabia 1907 rende noto che in data 1° giugno 2026, gli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara hanno deliberato l’operazione di ricapitalizzazione, in data odierna, nel corso dell’Assemblea Straordinaria tenutasi presso lo studio del Notaio Borrelli in Napoli, alla presenza dei predetti Amministratori Giudiziari, è stato sottoscritto l’atto di avveramento della condizione sospensiva ed eseguita la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale, con la conseguente rideterminazione delle partecipazioni societarie, al fine di consentire l’acquisizione del controllo della società da parte del sig. Guerri.
Gli amministratori giudiziari rivolgono al sig. Alfredo Guerri il più cordiale benvenuto e i migliori auguri per questo nuovo percorso, esprimendo l’auspicio che possa instaurarsi una collaborazione proficua, improntata al costante perseguimento delle migliori fortune della S.S. Juve Stabia 1907, della città di Castellammare di Stabia e di tutti gli sportivi italiani che seguono con passione le sorti della squadra".
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