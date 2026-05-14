Prima pagina Inter trionfa, La Gazzetta dello Sport: "Inter, e due. Dominata la Lazio"

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"Inter e due. Decima Coppa Italia dopo lo scudetto": titola cosi La Gazzetta dello Sport in prima pagina oggi, giovedì 14 maggio 2026, all'indomani del successo da pare dell'Inter di Cristtian Chivu contro la Lazio, in finale di Coppa Italia. "Dominata la Lazio (2-0): i nerazzurri fanno il doblete sedici anni dopo Mou. Chivu: 'Non era sconttatto'. Gioia Lautaro: 'Il tecnico meritta 10. Che stagione", si legge. Poi su Milan e Juventus, il quotidiano scrive: "Diavolo da duri con Fullkrug. Yildiz a Vlahovic: 'Resta". Ecco di seguito la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.