Ct Italia, Rai: ADL e Marotta non gradiscono Mancini. Il motivo
Da quando è stato eletto presidente della FIGC, Giovanni Malagò è chiamato a sciogliere il nodo legato al nuovo commissario tecnico della Nazionale. Se da una parte Roberto Mancini resta il favorito in virtù di un'intesa già raggiunta nelle scorse settimane, dall'altra una parte della Serie A continua a spingere con decisione per Antonio Conte, reduce dalla conclusione della sua esperienza sulla panchina del Napoli. Tra i principali sostenitori dell'ex tecnico azzurro ci sarebbe anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
Malagò orientato su Mancini, ma Conte resta un'opzione
Intervenuto a Rai News 24, il giornalista esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha dichiarato: "Confermo, che ad oggi, Giovanni Malagò intende rispettare l'accordo verbale stipulato settimane fa con Roberto Mancini. Ha una stretta di mano e un accordo verbale con Mancini fra amici. Ovviamente, però, Marotta, De Laurentiis, Cairo e altri della Serie A han manifestato molte perplessità, non gradiscono Mancini per la storia dell'addio direzione Arabia di Mancini. Ed è uscito il nome di Conte. Malagò ascolta i pareri dei presidenti ma non si lascerà tirare la giacca: ad oggi i segnali dicono ancora Mancini, poi si vedrà".
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