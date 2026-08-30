Il Como passa in vantaggio: errore di Olivera, Baturina non perdona

Il Como passa in vantaggio: errore di Olivera, Baturina non perdonaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:53Brevi
di Davide Baratto

Minuto 16, su un cambio gioco Olivera calcola male i tempi dell'intervento e permette a Diao di controllare il pallone ed entrare in area: il senegalese centra in area dove Baturina controlla e col mancino mette la palla all'angolino, dove Meret non può arrivare. Como in vantaggio sul Napoli.