Il Como passa in vantaggio: errore di Olivera, Baturina non perdona
TuttoNapoli.net
Minuto 16, su un cambio gioco Olivera calcola male i tempi dell'intervento e permette a Diao di controllare il pallone ed entrare in area: il senegalese centra in area dove Baturina controlla e col mancino mette la palla all'angolino, dove Meret non può arrivare. Como in vantaggio sul Napoli.
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Brevi
Copertina LiveAllegri in conferenza: "Mercato? Sono contento, livello alto ed inutile aggiungere. Como organizzato e tecnico. Su Champions ed infortunati..." di Davide Baratto
Le più lette
2 GRATIS! Ore cruciali per il mercato: scarica l’app e attiva le notifiche per ricevere le ultim’ora!
Prossima partita
05 set 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneAllegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..."
Redazione Tutto Napoli.netAllegri a Sky: "Un trofeo per il centenario! Hojlund lo vedo alla Kean. Su KDB e la città..."
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Cambi determinanti. Lucca? I gol li farà. De Bruyne? Tra un mese sarà diverso”
Davide D'AlessioLiveGenoa-Napoli 0-2 (82' De Bruyne, 87' Vergara): buona la prima, i cambi svoltano il match
Redazione Tutto Napoli.netLiveGenoa-Napoli, Allegri in conferenza: "Mercato? Rosa forte, diamo valore a chi c'è qui. Su Lang, Lucca e KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLista Napoli in Serie A: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi ad oggi è fuori
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com