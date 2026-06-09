Prima pagina Futuro Napoli, Corriere dello Sport: “De Bruyne al centro del Mondo”

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La prima pagina del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli con il titolo di spalla: “De Bruyne al centro del Mondo”. Il quotidiano evidenzia il ruolo centrale che il fuoriclasse belga è destinato ad avere sia con la propria nazionale sia nel progetto tecnico degli azzurri, che puntano su di lui come punto di riferimento per la prossima stagione.

In apertura trovano spazio anche altri temi di stretta attualità. “Palestra-Inter in bilico” è il titolo dedicato alle incertezze che riguardano il futuro del giovane talento nerazzurro, mentre al centro della pagina campeggia “Cantiere Spalletti”, con un focus sul lavoro e sulle scelte che attendono il commissario tecnico azzurro. Sul fronte mercato, la Juventus guarda al reparto offensivo e valuta il profilo di Alexander Sørloth per rinforzare l’attacco. Infine, il Milan continua a riflettere sulla questione allenatore: secondo il quotidiano, il club rossonero avrebbe individuato in Oliver Glasner uno dei principali candidati per la panchina in vista della prossima stagione.