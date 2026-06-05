Prima pagina Parole ADL, Tuttosport: "Il presidente del Napoli aspetta Allegri e attacca"

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Aurelio De Laurentiis guarda al futuro del Napoli tra mercato e programmazione tecnica. Come evidenzia Tuttosport nell’edizione oggi in edicola, il presidente azzurro ha commentato alcuni dei temi più caldi che riguardano il club, soffermandosi in particolare sui nomi di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Pur riconoscendo il valore dei grandi campioni, il numero uno partenopeo ha invitato a non concentrare l’attenzione esclusivamente sui singoli, sottolineando come il calcio internazionale offra numerose opportunità di alto livello. «Il mondo è pieno di giocatori...», ha dichiarato De Laurentiis, ribadendo la volontà di valutare ogni scelta con attenzione e senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo del momento.

Napoli, De Laurentiis tra mercato e panchina

Secondo il quotidiano torinese, le parole del patron azzurro arrivano in una fase particolarmente delicata per il club, impegnato a definire le strategie per la prossima stagione. Sullo sfondo resta anche la questione allenatore, con Massimiliano Allegri che continua a essere accostato al Napoli nelle indiscrezioni di mercato. De Laurentiis, tuttavia, sembra intenzionato a mantenere il massimo riserbo, concentrandosi sulla costruzione di un progetto competitivo e sostenibile. Le sue dichiarazioni vengono interpretate come un messaggio chiaro: al di là dei nomi più suggestivi, il Napoli punta a pianificare il futuro attraverso una visione ampia e una gestione attenta delle opportunità offerte dal mercato.