Foto

Sindaco Castel di Sangro sorprende ADL con una banconota speciale: ecco l'Eurelio

Sindaco Castel di Sangro sorprende ADL con una banconota speciale: ecco l'Eurelio
Oggi alle 16:20Brevi
di Pierpaolo Matrone
Nel corso della conferenza, il primo cittadino ha regalato al presidente del Napoli alcune particolari banconote con il volto dello stesso patron azzurro

Clima disteso e tanti sorrisi durante la presentazione dei ritiri estivi del Napoli tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Tra i protagonisti dell'evento c'è stato anche Aurelio De Laurentiis, destinatario di un curioso omaggio da parte del sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso.

Conferenza ritiri, il sindaco di Castel di Sangro sorprende De Laurentiis

Nel corso della conferenza, il primo cittadino ha regalato al presidente del Napoli una bottiglietta di acqua benedetta di Castel di Sangro e alcune particolari banconote denominate "Eurelio", con il volto dello stesso patron azzurro stampato sopra.