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Sindaco Castel di Sangro sorprende ADL con una banconota speciale: ecco l'Eurelio
Nel corso della conferenza, il primo cittadino ha regalato al presidente del Napoli alcune particolari banconote con il volto dello stesso patron azzurro
Clima disteso e tanti sorrisi durante la presentazione dei ritiri estivi del Napoli tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Tra i protagonisti dell'evento c'è stato anche Aurelio De Laurentiis, destinatario di un curioso omaggio da parte del sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso.
Conferenza ritiri, il sindaco di Castel di Sangro sorprende De Laurentiis
Nel corso della conferenza, il primo cittadino ha regalato al presidente del Napoli una bottiglietta di acqua benedetta di Castel di Sangro e alcune particolari banconote denominate "Eurelio", con il volto dello stesso patron azzurro stampato sopra.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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