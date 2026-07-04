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ADL annuncia Max, Il Mattino: "Napoli, finalmente Allegri"

ADL annuncia Max, Il Mattino: "Napoli, finalmente Allegri"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Napoli, finalmente Allegri", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il nuovo allenatore annunciato da Aurelio De Laurentiis. Il sommario: "Ufficializzata la firma con il tecnico toscano. Contratto fino al 2029. La presentazione il 14 luglio al San Carlo". Di seguito la prima pagina integrale.