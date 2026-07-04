Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere Canada-Marocco e Paraguay-Francia
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In questo sabato 4 luglio proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, che vedono andare in scena i sedicesimi di finale. Dopo le due partite di stanotte, è previsto l'incontro Canada-Marocco alle ore 19:00 e Paraguay-Francia alle 23:00. In campo anche gli Europei Under 19. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 4 LUGLIO
15.00 Spagna-Germania (Europei Under 19) - UEFA.TV
15.00 Danimarca-Galles (Europei Under 19) - UEFA.TV
19.00 Canada-Marocco (Mondiali) - DAZN
23.00 Paraguay-Francia (Mondiali) - DAZN e RAI 1
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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