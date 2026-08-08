Dove vedere Napoli-Celta Vigo in Tv e streaming: canale e orario

Dove vedere Napoli-Celta Vigo in Tv e streaming: canale e orarioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:50Brevi
di Daniele Rodia
Dove si potrà vedere la seconda amichevole del ritiro di Castel Di Sangro del Napoli di Allegri? Ecco i modi per non perderti Napoli-Celta Vigo

Ci sarà questa sera la seconda delle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro: arriva il club spagnolo del Celta Vigo. Dopo il match contro l'Osasuna vinto per 2-1, c'è una nuova sfida che attende gli uomini di Massimiliano Allegri. Appuntamento alle ore 21:00, di questa sera sabato 8 agosto.

Dove vedere Napoli-Celta Vigo in Tv e streaming

Come nell'ultima occasione, tutti i match saranno disponibili su DAZN, SkyPrimafila e OneFootball in pay per view. Anche la partita amichevole Napoli-Celta Vigo si potrà seguire sulle tre piattaforme di intrattenimento,