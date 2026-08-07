Non basta addio Gutierrez e 16mln di plusvalenza per sbloccare il mercato: il motivo
La cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, conclusa sulla base di 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus, non è stata sufficiente a sbloccare le operazioni di mercato del Napoli in entrata. Nonostante l'importante incasso, il club azzurro continua infatti a muoversi con cautela sul fronte degli investimenti. Lo scrive il Cds spiegando il motivo per cui ad oggi non è ancora arrivato nessuno.
A pesare è soprattutto l'impatto contabile dell'operazione. La plusvalenza, pari a circa 16 milioni di euro, rappresenta un risultato economico significativo, ma in base ai regolamenti Uefa il relativo beneficio non può essere contabilizzato immediatamente per intero. L'importo, infatti, dovrà essere ripartito nell'arco di tre esercizi, limitando nell'immediato i margini di manovra della società sul mercato.
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