L'Ajax fa sul serio per Lang: pronta super offerta al Napoli, le cifre

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Ultime calciomercato Napoli, l’Ajax accelera per Noa Lang: pronta un’offerta da 25 milioni più bonus

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe presto entrare nel vivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’Ajax avrebbe intenzione di fare sul serio per Noa Lang e starebbe muovendo passi concreti per riportare l’attaccante olandese ad Amsterdam. Il club dei Lancieri avrebbe già avviato i primi contatti, con l’obiettivo di presentare presto un’offerta ufficiale alla società azzurra e provare a chiudere l’operazione.

La cessione di Lang rappresenterebbe per il Napoli una possibile chiave per sbloccare il mercato in entrata. Il reparto offensivo, infatti, necessita di essere sfoltito e uno tra l’esterno olandese e Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il club in questa sessione estiva. Secondo Il Mattino, nelle ultime ore il dirigente dell’Ajax Jordi Cruijff avrebbe contattato l’agente del calciatore chiedendo di attendere ancora qualche giorno in vista della proposta ufficiale. Le cifre dell’operazione sarebbero già delineate: l’Ajax sarebbe pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro più bonus per convincere il Napoli a cedere Lang e riportarlo in Eredivisie.