Badiashile vuole consacrarsi al Napoli: non ha ancora raggiunto l'apice

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Ultime calciomercato Napoli, Badiashile il profilo ideale: fisico, qualità e margini di crescita

Benoit Badiashile rappresenta uno dei profili che meglio rispecchiano le caratteristiche cercate dal Napoli sul mercato. Il difensore francese, a 25 anni, è ancora in una fase importante della propria carriera e potrebbe non aver ancora espresso completamente il suo potenziale. Un centrale moderno, con qualità tecniche e fisiche di alto livello, che potrebbe garantire alla squadra azzurra una soluzione di grande affidabilità per il reparto arretrato.

La sua crescita è iniziata in Ligue 1, dove si è imposto come uno dei giovani difensori più interessanti del panorama francese, prima del trasferimento al Chelsea nel gennaio 2023. I Blues decisero di investire quasi 40 milioni di euro - ricorda il Cds - per portarlo in Premier League, puntando sulle sue prospettive. L'esperienza inglese lo ha valorizzato solo parzialmente, soprattutto a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato il percorso, ma ora completamente superati. Resta il profilo di un centrale dalle caratteristiche ricercate: quasi due metri di altezza, mancino naturale, grande forza nei duelli individuali, velocità nonostante la struttura fisica e una buona capacità nella gestione del pallone. Un difensore completo, con ancora margini di miglioramento, che potrebbe diventare un investimento strategico per il progetto del Napoli.