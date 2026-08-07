Lukaku, rifiutate due offerte dalla Turchia. Ora spunta una big francese

Lukaku, rifiutate due offerte dalla Turchia. Ora spunta una big franceseTuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:50Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Il Monaco ha avviato i primi contatti esplorativi per Romelu Lukaku. Il club del Principato avrebbe infatti chiesto informazioni al Napoli sulla situazione dell'attaccante belga, valutando la possibilità di inserirsi nella corsa per il centravanti. Lo fa sapere su X il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Lukaku, dal canto suo, continua a dare priorità a un futuro nei principali campionati europei. Nelle ultime settimane avrebbe infatti respinto due proposte provenienti dalla Super Lig, confermando la volontà di proseguire la propria carriera in un contesto ritenuto più competitivo. Uno scenario che mantiene aperta anche la pista Monaco, con il Napoli in attesa di eventuali sviluppi sul fronte della cessione.